thomas hartung
Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Artificial Intelligence
University of Bologna
Bologna, Italy
Specialty Chief Editor
Computational Linguistics and Natural Language Processing
Oklahoma State University
Stillwater, United States
Specialty Chief Editor
AI in Business
Clark University
Worcester, United States
Specialty Chief Editor
AI in Food, Agriculture and Water
European Organization for Nuclear Research (CERN)
Geneva, Switzerland
Specialty Chief Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
University of Pavia
Pavia, Italy
Specialty Chief Editor
AI in Finance
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Pattern Recognition
Carnegie Mellon University
Pittsburgh, United States
Specialty Chief Editor
Computational Linguistics and Natural Language Processing
NVIDIA GmbH
Würselen, Germany
Specialty Chief Editor
AI in Finance
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Specialty Chief Editor
Logic and Reasoning in AI
Informatics Institute, Faculty of Science, University of Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
Specialty Chief Editor
Technology and Law
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Specialty Chief Editor
Organoid Intelligence
University of Saskatchewan
Saskatoon, Canada
Specialty Chief Editor
AI for Human Learning and Behavior Change
University of Cordoba
Córdoba, Spain
Specialty Chief Editor
Machine Learning and Artificial Intelligence
California Institute of Technology
Pasadena, United States
Specialty Chief Editor
Big Data and AI in High Energy Physics
PPLE College, University of Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
Specialty Chief Editor
Technology and Law