lyndon estes
Clark University
Worcester, United States
Specialty Chief Editor
AI in Food, Agriculture and Water
Clark University
Worcester, United States
Associate Editor
AI in Food, Agriculture and Water
Institut Jožef Stefan (IJS)
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
AI in Food, Agriculture and Water
Columbia University
New York City, United States
Associate Editor
AI in Food, Agriculture and Water
Planet Labs Inc
San Francisco, United States
Associate Editor
AI in Food, Agriculture and Water
China Agricultural University
Beijing, China
Associate Editor
AI in Food, Agriculture and Water
Southern Illinois University Carbondale
Carbondale, United States
Associate Editor
AI in Food, Agriculture and Water
University of Tasmania
Hobart, Australia
Associate Editor
AI in Food, Agriculture and Water
Université de Lausanne
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
AI in Food, Agriculture and Water
Julich Research Center, Helmholtz Association of German Research Centres (HZ)
Jülich, Germany
Associate Editor
AI in Food, Agriculture and Water
Rutgers, The State University of New Jersey
New Brunswick, United States
Associate Editor
AI in Food, Agriculture and Water
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
AI in Food, Agriculture and Water
University of Notre Dame
Notre Dame, United States
Associate Editor
AI in Food, Agriculture and Water