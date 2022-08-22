jung ho kim
University of Wollongong
Wollongong, Australia
Field Chief Editor
Frontiers in Batteries and Electrochemistry
Montreal University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Supercapacitors
Chemical Sciences and Engineering Division, Argonne National Laboratory (DOE)
Lemont, United States
Specialty Chief Editor
Next Generation Batteries and Technologies
Sungkyunkwan University
Jongno-gu, Republic of Korea
Specialty Chief Editor
Battery Performance
Hanyang University
Seoul, Republic of Korea
Specialty Chief Editor
Battery Materials Research
Nanjing Forestry University
Nanjing, China
Associate Editor
Battery Materials Research
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Associate Editor
Next Generation Batteries and Technologies
Istanbul University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Supercapacitors
Center for Mechanical Engineering, Materials and Processes, University of Coimbra
Coimbra, Portugal
Associate Editor
Battery Materials Research
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Supercapacitors
Chonnam National University
Gwangju, Republic of Korea
Associate Editor
Supercapacitors
SR University
Warangal, India
Associate Editor
Battery Systems and Applications
Gachon University
Seongnam, Republic of Korea
Associate Editor
Battery Materials Research
Korea University of Technology and Education
Cheonan, Republic of Korea
Associate Editor
Supercapacitors
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Battery Performance
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Battery Systems and Applications