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Battery Performance Under Real-World Conditions: Degradation, Diagnostics, and Lifetime Prediction
- Mohit Mehta
- Claudio Rabissi
- Debalina Deb
- Aparna Akula
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