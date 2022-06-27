jiliang tang
Michigan State University
East Lansing, United States
Specialty Chief Editor
Big Data Networks
Osnabrück University
Osnabrück, Germany
Associate Editor
Big Data Networks
Indian Institute of Technology Kharagpur
Kharagpur, India
Associate Editor
Big Data Networks
Jackson Laboratory
Bar Harbor, United States
Associate Editor
Big Data Networks
Center for Risk Management and Insurance, McCombs School of Business, The University of Texas at Austin
Austin, United States
Associate Editor
Big Data Networks
IT University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Big Data Networks
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Big Data Networks
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
Big Data Networks
University of Bergamo
Bergamo, Italy
Associate Editor
Big Data Networks
Faculty of Science and Technology, Moulay Ismail University
Errachidia, Morocco
Associate Editor
Big Data Networks
University of Granada
Granada, Spain
Associate Editor
Big Data Networks
Cardiff Metropolitan University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Big Data Networks
Lille University of Science and Technology
Villeneuve-d'Ascq, France
Associate Editor
Big Data Networks
University of Notre Dame
Notre Dame, United States
Associate Editor
Big Data Networks
Wrocław University of Science and Technology
Wrocław, Poland
Associate Editor
Big Data Networks
University of Manitoba
Winnipeg, Canada
Associate Editor
Big Data Networks