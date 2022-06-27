madhav marathe
University of Virginia
Charlottesville, United States
Specialty Chief Editor
Data Analytics for Social Impact
International Hellenic University
Thermi, Greece
Associate Editor
Data Analytics for Social Impact
Bruno Kessler Foundation (FBK )
Trento, Italy
Associate Editor
Data Analytics for Social Impact
Pittsburgh Liver Research Center, University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Data Analytics for Social Impact
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Data Analytics for Social Impact
Institute for Scientific Interchange
Turin, Italy
Associate Editor
Data Analytics for Social Impact
Baidu (China)
Beijing, China
Associate Editor
Data Analytics for Social Impact