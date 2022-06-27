elhadi adam
University of the Witwatersrand
Johannesburg, South Africa
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Data-driven Climate Sciences
University of the Witwatersrand
Johannesburg, South Africa
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Data-driven Climate Sciences
University of California, Riverside
Riverside, United States
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Data-driven Climate Sciences
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, United States
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Data-driven Climate Sciences
Clark University
Worcester, United States
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Data-driven Climate Sciences
Lawrence Livermore National Laboratory (DOE)
Livermore, United States
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Data-driven Climate Sciences
Carbon Solutions LLC
Saint Paul, United States
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Data-driven Climate Sciences
Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Faculty of Science, Lund University
Lund, Sweden
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Data-driven Climate Sciences
Joint Research Centre (Italy)
Ispra, Italy
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Data-driven Climate Sciences
University at Buffalo
Buffalo, United States
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Data-driven Climate Sciences
Texas State University
San Marcos, United States
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Data-driven Climate Sciences
College of Engineering, Sungkyunkwan University
Suwon, Republic of Korea
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Data-driven Climate Sciences
Vali-E-Asr University of Rafsanjan
Rafsanjān, Iran
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Data-driven Climate Sciences
George Washington University
Washington, D.C., United States
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Data-driven Climate Sciences
University of Maryland, College Park
College Park, United States
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Data-driven Climate Sciences
National Center for Atmospheric Research (UCAR)
Boulder, United States
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Data-driven Climate Sciences
The University of Chicago
Chicago, United States
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Data-driven Climate Sciences