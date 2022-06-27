huan liu
Arizona State University
Tempe, United States
Specialty Chief Editor
Data Mining and Management
IBM Research (United States)
Yorktown Heights, United States
Associate Editor
Data Mining and Management
Hellenic Mediterranean University
Crete, Greece
Associate Editor
Data Mining and Management
Université Claude Bernard Lyon 1
Lyon, France
Associate Editor
Data Mining and Management
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Data Mining and Management
Chunghwa Telecom Co., Ltd.
Taoyuan, Taiwan
Associate Editor
Data Mining and Management
Dallas County
Dallas, United States
Associate Editor
Data Mining and Management
University of Electronic Science and Technology of China
Chengdu, China
Associate Editor
Data Mining and Management
Tsinghua University
Beijing, China
Associate Editor
Data Mining and Management
The University of Hong Kong
Pokfulam, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Data Mining and Management
University of Western Australia
Perth, Australia
Associate Editor
Data Mining and Management
Lehigh University
Bethlehem, United States
Associate Editor
Data Mining and Management
Virginia Commonwealth University
Richmond, United States
Associate Editor
Data Mining and Management
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Data Mining and Management
Microsoft Research (United States)
Redmond, United States
Associate Editor
Data Mining and Management
National Technical University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Data Mining and Management