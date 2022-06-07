amir m ghaemmaghami
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Bio-interactions and Bio-compatibility
Faculty of Sciences and Technology, New University of Lisbon
Caparica, Portugal
Associate Editor
Bio-interactions and Bio-compatibility
Università Link Campus
Rome, Italy
Associate Editor
Bio-interactions and Bio-compatibility
University of Crete
Rethymno, Greece
Associate Editor
Bio-interactions and Bio-compatibility
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Bio-interactions and Bio-compatibility
University of Erlangen Nuremberg
Erlangen, Germany
Associate Editor
Bio-interactions and Bio-compatibility
Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg
Wuerzburg, Germany
Associate Editor
Bio-interactions and Bio-compatibility
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Bio-interactions and Bio-compatibility
Technical University Dresden
Dresden, Germany
Associate Editor
Bio-interactions and Bio-compatibility
University Hospital Rostock
Rostock, Germany
Associate Editor
Bio-interactions and Bio-compatibility
Maastricht University
Maastricht, Netherlands
Associate Editor
Bio-interactions and Bio-compatibility
Monash University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Bio-interactions and Bio-compatibility
Federal University of ABC
Santo André, Brazil
Associate Editor
Bio-interactions and Bio-compatibility
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Bio-interactions and Bio-compatibility
College of Dentistry, Imam Abdulrahman Bin Faisal University
Damam, Saudi Arabia
Associate Editor
Bio-interactions and Bio-compatibility
Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Bio-interactions and Bio-compatibility