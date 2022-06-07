silvia fare'
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Bioinspired and Complex Materials
Northeastern University
Boston, United States
Associate Editor
Bioinspired and Complex Materials
Federal University of Santa Catarina
Florianopolis, Brazil
Associate Editor
Bioinspired and Complex Materials
Johannes Kepler University of Linz
Linz, Austria
Associate Editor
Bioinspired and Complex Materials
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Bioinspired and Complex Materials
CrannMed Ltd
Galway, Ireland
Associate Editor
Bioinspired and Complex Materials
University of Alberta
Edmonton, Canada
Associate Editor
Bioinspired and Complex Materials
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Bioinspired and Complex Materials
Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences
Warsaw, Poland
Associate Editor
Bioinspired and Complex Materials
University of Western Australia
Perth, Australia
Associate Editor
Bioinspired and Complex Materials
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Bioinspired and Complex Materials
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Bioinspired and Complex Materials
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Bioinspired and Complex Materials
Biomedical Research Institute, Korea Institute of Science and Technology
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Bioinspired and Complex Materials
Koç University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Bioinspired and Complex Materials
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Bioinspired and Complex Materials