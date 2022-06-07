valeria chiono
Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Specialty Chief Editor
Biomaterials Science for Regenerative Therapies
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, Università del Piemonte Orientale
Alessandria, Italy
Associate Editor
Biomaterials Science for Regenerative Therapies
University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Biomaterials Science for Regenerative Therapies
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen
Shenzhen, China
Associate Editor
Biomaterials Science for Regenerative Therapies
University of Coimbra
Coimbra, Portugal
Associate Editor
Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Laboratory of Automatic Control-Control , Optimization and Robotics, Department of Innovation Engineering, University of Salento
Lecce, Italy
Associate Editor
Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Royal College of Surgeons in Ireland
Dublin, Ireland
Associate Editor
Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Yonsei University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Biomaterials Science for Regenerative Therapies
School of Medicine, Wake Forest University
Winston-Salem, United States
Associate Editor
Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Sun Yat-sen University
Guangzhou, China
Associate Editor
Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Center of Dental Medicine, University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Biomaterials Science for Regenerative Therapies
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Associate Editor
Biomaterials Science for Regenerative Therapies
University of Cologne
Cologne, Germany
Associate Editor
Biomaterials Science for Regenerative Therapies