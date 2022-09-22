david alsteens
Université Catholique de Louvain
Louvain-la-Neuve, Belgium
Field Chief Editor
Frontiers in Biophysics
Clemson University
Clemson, United States
Specialty Chief Editor
Coacervates and Biological Condensates
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Protein Structure and Dynamics
University of Connecticut
Storrs, United States
Specialty Chief Editor
Membrane Pores, Channels, and Transporters
University of Connecticut
Storrs, United States
Associate Editor
Membrane Pores, Channels, and Transporters
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Membrane Pores, Channels, and Transporters
Faculty of Engineering, Monash University
Clayton, Australia
Associate Editor
Coacervates and Biological Condensates
Specto Photonics
Milan, Italy
Associate Editor
Mechanotransduction and Mechanobiology
University of Calcutta
Kolkata, India
Associate Editor
Membrane Pores, Channels, and Transporters
University of Costa Rica
San José, Costa Rica
Associate Editor
Membrane Pores, Channels, and Transporters
Princeton University
Princeton, United States
Associate Editor
Protein Structure and Dynamics
Lawrence Livermore National Laboratory (DOE)
Livermore, United States
Associate Editor
Membrane Pores, Channels, and Transporters
Midwestern University
Glendale AZ, United States
Associate Editor
Membrane Pores, Channels, and Transporters
Center of Physiology, Pathophysiology and Biophysics, Paracelsus Medical University
Nuremberg, Germany
Associate Editor
Membrane Pores, Channels, and Transporters
Comprehensive NeuroAIDS Center, Lewis Katz School of Medicine, Temple University
Philadelphia, United States
Associate Editor
Membrane Pores, Channels, and Transporters
Worcester Polytechnic Institute
Worcester, United States
Associate Editor
Membrane Pores, Channels, and Transporters