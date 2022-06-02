des b.a. thompson
Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Bird Conservation and Management
SACBÉ - Servicios Ambientales, Conservación Biológica y Educación
Mexico, Mexico
Associate Editor
Bird Conservation and Management
French Office for Biodiversity (OFB)
Brest, France
Associate Editor
Bird Conservation and Management
The Nature Conservancy
Arlington, United States
Associate Editor
Bird Conservation and Management
Kent State University
Kent, United States
Associate Editor
Bird Conservation and Management
Manchester Metropolitan University
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Bird Conservation and Management
Doñana Biological Station, Spanish National Research Council (CSIC)
Seville, Spain
Associate Editor
Bird Conservation and Management
Furman University
Greenville, United States
Associate Editor
Bird Conservation and Management
Instituto de Ciência Agrárias , Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Diamantina, Brazil
Associate Editor
Bird Conservation and Management
Centro de Investigacao em Biodiversidade e Recursos Geneticos (CIBIO-InBIO)
Vairão, Portugal
Associate Editor
Bird Conservation and Management
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Bird Conservation and Management