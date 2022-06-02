w. douglas robinson
Oregon State University
Corvallis, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Bird Science
Open University of Israel
Ra'anana, Israel
Specialty Chief Editor
Bird Ecology and Behavior
Department of Integrative Biology, College of Science, Oregon State University
Corvallis, United States
Specialty Chief Editor
Bird Movements and Migration
University of Tübingen
Tübingen, Germany
Specialty Chief Editor
Science of Birding
Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Bird Conservation and Management
British Trust for Ornithology
Thetford, United Kingdom
Associate Editor
Bird Movements and Migration
Department of Behavioural Ecology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Poznań, Poland
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior
Binghamton University
Binghamton, United States
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Bird Movements and Migration
SACBÉ - Servicios Ambientales, Conservación Biológica y Educación
Mexico, Mexico
Associate Editor
Bird Conservation and Management
CONICET Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica
Esquel, Argentina
Associate Editor
Bird Movements and Migration
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Bird Movements and Migration
University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Science of Birding
University of Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Spain
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior
Wildlife Research and Landscape Science, Environment and Climate Change Canada (ECCC)
Ottawa, Canada
Associate Editor
Bird Movements and Migration
French Office for Biodiversity (OFB)
Brest, France
Associate Editor
Bird Conservation and Management