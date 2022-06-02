roi dor
Open University of Israel
Ra'anana, Israel
Specialty Chief Editor
Bird Ecology and Behavior
Department of Behavioural Ecology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Poznań, Poland
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior
Binghamton University
Binghamton, United States
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior
University of Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Spain
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior
University of Udine
Udine, Italy
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior
Texas A and M University
College Station, United States
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior
Indiana State University
Terre Haute, United States
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior
Auburn University
Auburn, United States
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior
Poznan University of Life Sciences
Poznan, Poland
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior
Colorado State University
Fort Collins, United States
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior
National Veterinary Research Institute (NVRI)
Pulawy, Poland
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior
Department of Biological Sciences, Faculty of Natural Sciences, ICESI University
Cali, Colombia
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior
Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Science
Tihany, Hungary
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior
Siksha 'O' Anusandhan (Deemed to be University)
Bhubaneswar, India
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior
Western Illinois University
Macomb, United States
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior
University of Alicante
Alicante, Spain
Associate Editor
Bird Ecology and Behavior