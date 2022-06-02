alex e jahn
Department of Integrative Biology, College of Science, Oregon State University
Corvallis, United States
Specialty Chief Editor
Bird Movements and Migration
British Trust for Ornithology
Thetford, United Kingdom
Associate Editor
Bird Movements and Migration
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Bird Movements and Migration
CONICET Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica
Esquel, Argentina
Associate Editor
Bird Movements and Migration
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Bird Movements and Migration
Wildlife Research and Landscape Science, Environment and Climate Change Canada (ECCC)
Ottawa, Canada
Associate Editor
Bird Movements and Migration
Environment and Climate Change Canada (ECCC)
Burlington, Canada
Associate Editor
Bird Movements and Migration
Department of Biology, College of Arts and Sciences, Indiana University Bloomington
Bloomington, United States
Associate Editor
Bird Movements and Migration
University of New England
Portland, United States
Associate Editor
Bird Movements and Migration
Federal University of Rio Grande
Rio Grande, Brazil
Associate Editor
Bird Movements and Migration
Mississippi State University
Starkville, United States
Associate Editor
Bird Movements and Migration
Department of Geography & Environmental Systems, College of Arts, Humanities, and Social Sciences, University of Maryland, Baltimore County
Baltimore, United States
Associate Editor
Bird Movements and Migration
Institute of Ecology, Genetics and Evolution of Buenos Aires, University of Buenos Aires
Ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Bird Movements and Migration