wendy m charles
University of Denver
Denver, United States
Specialty Chief Editor
Blockchain for Science
Université de Paris
Paris, France
Associate Editor
Blockchain for Science
National University of Physical Education and Sport
Bucharest, Romania
Associate Editor
Blockchain for Science
Edinburgh Napier University
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Blockchain for Science
Milken Institute School of Public Health, George Washington University
Washington, D.C., United States
Associate Editor
Blockchain for Science
University of Maribor
Maribor, Slovenia
Associate Editor
Blockchain for Science
Clinical Research Strategies
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Blockchain for Science
Science Distributed
Baltimore, United States
Associate Editor
Blockchain for Science
Nova Southeastern University
Fort Lauderdale, United States
Associate Editor
Blockchain for Science
Indiana University Hospital
Indianapolis, United States
Associate Editor
Blockchain for Science
Max Planck Society
Munich, Germany
Associate Editor
Blockchain for Science