massimo bartoletti
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Specialty Chief Editor
Blockchain Technologies
DR. ANDRES Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Düsseldorf, Germany
Associate Editor
Blockchain Technologies
University of Nicosia
Nicosia, Cyprus
Associate Editor
Blockchain Technologies
University of Saskatchewan
Saskatoon, Canada
Associate Editor
Blockchain Technologies
Darmstadt University of Technology
Darmstadt, Germany
Associate Editor
Blockchain Technologies
Heidelberg University
Heidelberg, Germany
Associate Editor
Blockchain Technologies
Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics
Dortmund, Germany
Associate Editor
Blockchain Technologies
Lucerne University of Applied Sciences and Arts
Lucerne, Switzerland
Associate Editor
Blockchain Technologies
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
Paris, France
Associate Editor
Blockchain Technologies
Ionian University
Corfu, Greece
Associate Editor
Blockchain Technologies
Cyprus International Institute of Management
Nicosia, Cyprus
Associate Editor
Blockchain Technologies
Sogang University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Blockchain Technologies
Munster Technological University
Cork, Ireland
Associate Editor
Blockchain Technologies
Other
Associate Editor
Blockchain Technologies
Nanjing Tech University
Nanjing, China
Associate Editor
Blockchain Technologies
Woosong University
Dong District, Daejeon, Republic of Korea
Associate Editor
Blockchain Technologies