christopher clack
University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Smart Contracts
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Smart Contracts
University of Stirling
Stirling, United Kingdom
Associate Editor
Smart Contracts
Other
London, United Kingdom
Associate Editor
Smart Contracts
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Smart Contracts
Other
Berlin, Germany
Associate Editor
Smart Contracts
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Smart Contracts
Université de Lyon
Lyon, France
Associate Editor
Smart Contracts
Department of Computer Systems and Communication, School of Science, University of Milano-Bicocca
Milano, Italy
Associate Editor
Smart Contracts
Mississippi State University
Starkville, United States
Associate Editor
Smart Contracts
Other
Associate Editor
Smart Contracts
Department of Mathematics, Computer Science and Physics, University of Udine
Udine, Italy
Associate Editor
Smart Contracts
University at Buffalo
Buffalo, United States
Associate Editor
Smart Contracts
Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni, Università degli Studi di Firenze
Firenze, Italy
Associate Editor
Smart Contracts
Other
Associate Editor
Smart Contracts
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Associate Editor
Smart Contracts