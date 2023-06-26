christian von wagner
University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
University of Central Lancashire
Preston, United Kingdom
Associate Editor
Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Johns Hopkins Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
University of Stirling
Stirling, United Kingdom
Associate Editor
Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Riga Stradiņš University
Riga, Latvia
Associate Editor
Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis