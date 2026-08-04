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Original Research

Published on 08 May 2026

Her health, her choice: a PEN-3 exploration on facilitators, and preferences for HPV vaccinations and HPV self-collection among Nigerian girls and women

in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis

  • Olufunto A. Olusanya
  • Priscilla Kabutey
  • Aisha Koledowo
  • Agatha Wapmuk
  • Ekenechukwu Kokelu
  • Titilola Gbaja-biamila
  • Temitope Ojo
  • Folahanmi Akinsolu
  • Ucheoma Nwaozuru
  • Chisom Obi-Jeff
Frontiers in Cancer Control and Society
doi 10.3389/fcacs.2026.1790326
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