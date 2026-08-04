Frontiers in Cancer Control and Society

Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
When Cancer Becomes Real: Diagnostic Itineraries, Herbal Self-Care, and Medical Pluralism among Oncology Patients in the Peruvian Southern Andes
in Social Determinants in Cancer
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Social Determinants in Cancer
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Cancer Survival
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Original Research
Published on 03 Jul 2026
in Social Determinants in Cancer
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Social Determinants in Cancer
Original Research
Accepted on 29 Jun 2026
in Cancer Survival
Perspective
Published on 26 Jun 2026
in Multifaceted Approaches in Cancer Support
Original Research
Accepted on 22 Jun 2026
in Multifaceted Approaches in Cancer Support
Methods
Published on 16 Jun 2026
in Social Determinants in Cancer
Original Research
Published on 08 May 2026
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Review
Published on 01 May 2026
in Social Determinants in Cancer
Original Research
Published on 30 Apr 2026
in Cancer Survival
Review
Published on 20 Apr 2026
in Multifaceted Approaches in Cancer Support
Original Research
Published on 16 Apr 2026
in Cancer Survival
Original Research
Published on 15 Apr 2026
in Cancer Survival
Original Research
Published on 14 Apr 2026
in Social Determinants in Cancer
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Case Report
Published on 09 Apr 2026
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Original Research
Published on 02 Apr 2026
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Brief Research Report
Published on 02 Apr 2026
in Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Review
Published on 01 Apr 2026
in Multifaceted Approaches in Cancer Support
Original Research
Published on 10 Mar 2026
in Cancer Survival
Brief Research Report
Published on 26 Feb 2026
in Multifaceted Approaches in Cancer Support
Brief Research Report
Published on 11 Feb 2026
in Social Determinants in Cancer