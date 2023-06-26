eero pukkala
Finnish Cancer Registry - Institute of Statistical and Epidemiological Cancer Research
Helsinki, Finland
Field Chief Editor
Frontiers in Cancer Control and Society
Sidney Kimmel Cancer Center
Philadelphia, United States
Specialty Chief Editor
Social Determinants in Cancer
University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Institute of Oncology Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
Specialty Chief Editor
Cancer Survival
The University of Texas Health Science Center at San Antonio
San Antonio, United States
Associate Editor
Multifaceted Approaches in Cancer Support
Université de Bordeaux
Bordeaux, France
Associate Editor
Cancer Survival
Victor Babes University of Medicine and Pharmacy
Timisoara, Romania
Associate Editor
Multifaceted Approaches in Cancer Support
University of Louisville
Louisville, United States
Associate Editor
Multifaceted Approaches in Cancer Support
Ontario Health
Toronto, Canada
Associate Editor
Cancer Survival
University of Antwerp
Antwerp, Belgium
Associate Editor
Multifaceted Approaches in Cancer Support
Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Associate Editor
Cancer Survival
University of Central Lancashire
Preston, United Kingdom
Associate Editor
Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Moffitt Cancer Center
Tampa, United States
Associate Editor
Social Determinants in Cancer
School of Health and Human Performance, Faculty of Health, Dalhousie University
Halifax, Canada
Associate Editor
Multifaceted Approaches in Cancer Support
Johns Hopkins Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Behavioural Aspects in Cancer Screening and Diagnosis
Leonard M. Miller School of Medicine, University of Miami
Miami, United States
Associate Editor
Social Determinants in Cancer