ana maria lopez
Sidney Kimmel Cancer Center
Philadelphia, United States
Specialty Chief Editor
Social Determinants in Cancer
Moffitt Cancer Center
Tampa, United States
Associate Editor
Social Determinants in Cancer
Leonard M. Miller School of Medicine, University of Miami
Miami, United States
Associate Editor
Social Determinants in Cancer
George Washington University
Washington, D.C., United States
Associate Editor
Social Determinants in Cancer
Michigan Medicine, University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Social Determinants in Cancer