oomman k varghese
University of Houston
Houston, United States
Specialty Chief Editor
Carbon-Based Objects and Devices
Tunis El Manar University
Tunis, Tunisia
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices
National R&D Institute for Microtechnologies-IMT Bucharest
Bucharest, Romania
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices
University of Ioannina
Ioannina, Greece
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices
University of Washington
Seattle, United States
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices
Tyndall National Institute, University College Cork
Cork, Ireland
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices
Ontario Tech University
Oshawa, Canada
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices
Kyushu University
Fukuoka, Japan
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices
Nottingham Trent University
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices
University of Upper Alsace
Mulhouse, France
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices
Tsinghua University
Beijing, China
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices
Aeronautics Institute of Technology, (ITA)
São José dos Campos, Brazil
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices
Centre for Nano and Soft Matter Sciences (CeNS)
Bangalore, India
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices
State University of Maringá
Maringá, Brazil
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices