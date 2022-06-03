oomman k varghese
University of Houston
Houston, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Carbon
Tunis El Manar University
Tunis, Tunisia
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices
University of the Witwatersrand
Johannesburg, South Africa
Associate Editor
Diamond and Diamond-Like Carbon
Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology
Dübendorf, Switzerland
Associate Editor
Graphite-ene
National R&D Institute for Microtechnologies-IMT Bucharest
Bucharest, Romania
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices
University of Ioannina
Ioannina, Greece
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices
Nanjing Forestry University
Nanjing, China
Associate Editor
Graphite-ene
CONACYT Center for Research in Applied Chemistry (CIQA)
Saltillo, Mexico
Associate Editor
Graphite-ene
Ecole Centrale de Lyon
Écully, France
Associate Editor
Diamond and Diamond-Like Carbon
University of Washington
Seattle, United States
Associate Editor
Carbon-Based Objects and Devices
Virginia Commonwealth University
Richmond, United States
Associate Editor
Carbon-Based Heterostructures
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Diamond and Diamond-Like Carbon
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Carbon-Based Heterostructures
Texas State University
San Marcos, United States
Associate Editor
Diamond and Diamond-Like Carbon