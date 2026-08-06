Perspective
Accepted on 06 Aug 2026
Future Directions for Diamond-Like Carbon in Microsystems and Microdevices
in Diamond and Diamond-Like Carbon
Perspective
Accepted on 06 Aug 2026
in Diamond and Diamond-Like Carbon
Original Research
Published on 26 Jun 2026
in Carbon-Based Heterostructures
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Diamond and Diamond-Like Carbon
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Carbon-Based Objects and Devices
Original Research
Published on 20 Apr 2026
in Carbon-Based Objects and Devices
Review
Published on 11 Nov 2025
in Carbon-Based Heterostructures
Original Research
Published on 03 Jan 2025
in Carbon-Based Objects and Devices
Editorial
Published on 17 Dec 2024
in Diamond and Diamond-Like Carbon
Original Research
Published on 05 Nov 2024
in Graphite-ene
Review
Published on 25 Jul 2024
in Carbon-Based Heterostructures
Original Research
Published on 17 Jun 2024
in Diamond and Diamond-Like Carbon
Original Research
Published on 27 May 2024
in Carbon-Based Heterostructures
Original Research
Published on 21 May 2024
in Carbon-Based Heterostructures
Review
Published on 08 May 2024
in Carbon-Based Objects and Devices
Original Research
Published on 05 Feb 2024
in Graphite-ene
Original Research
Published on 02 Feb 2024
in Carbon-Based Objects and Devices
Original Research
Published on 15 Dec 2023
in Carbon-Based Heterostructures
Original Research
Published on 13 Dec 2023
in Carbon-Based Objects and Devices
Mini Review
Published on 28 Nov 2023
in Graphite-ene
Original Research
Published on 21 Nov 2023
in Diamond and Diamond-Like Carbon
Original Research
Published on 02 Nov 2023
in Graphite-ene
Mini Review
Published on 03 Oct 2023
in Carbon-Based Objects and Devices
Review
Published on 06 Sep 2023
in Carbon-Based Heterostructures
Original Research
Published on 24 Aug 2023
in Diamond and Diamond-Like Carbon