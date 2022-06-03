eslam abubakr
The University of Electro-Communications
Chofu, Japan
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
The University of Electro-Communications
Chofu, Japan
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
Los Alamos National Laboratory (DOE)
Los Alamos, United States
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
Michigan State University
East Lansing, United States
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
University of Saskatchewan
Saskatoon, Canada
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
Helmholtz Center Berlin for Materials and Energy, Helmholtz Association of German Research Centers (HZ)
Berlin, Germany
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
Université Sorbonne Paris Nord
Villetaneuse, France
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
Ramon Llull University
Barcelona, Spain
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
Harbin Institute of Technology
Harbin, China
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
Los Alamos National Laboratory (DOE)
Los Alamos, United States
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
iThemba Laboratory
Stellenbosch, South Africa
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
School of Engineering, Mackenzie Presbyterian University (UPM)
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
Brookhaven National Laboratory (DOE)
Upton, United States
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
Université Grenoble Alpes
Saint Martin d'Hères, France
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
Texas State University
San Marcos, United States
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
North Carolina State University
Raleigh, United States
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon