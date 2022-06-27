jason r plemel
University of Alberta
Edmonton, Canada
Specialty Chief Editor
Non-Neuronal Cells
Heidelberg University
Heidelberg, Germany
Associate Editor
Non-Neuronal Cells
Lund University
Lund, Sweden
Associate Editor
Non-Neuronal Cells
Oregon Health and Science University
Portland, United States
Associate Editor
Non-Neuronal Cells
Department of Pharmacology, Medical Sciences Division, University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Non-Neuronal Cells
Cajal Institute, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Non-Neuronal Cells
Department of Physiology, Faculty of Biology, University of Seville
Sevilla, Spain
Associate Editor
Non-Neuronal Cells
Federal University of Pará
Belém, Brazil
Associate Editor
Non-Neuronal Cells
University of Kentucky
Lexington, United States
Associate Editor
Non-Neuronal Cells
Research Institute for Medicines (iMed.ULisboa)
Lisboa, Portugal
Associate Editor
Non-Neuronal Cells
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Non-Neuronal Cells
National Institute of Health (ISS)
Rome, Italy
Associate Editor
Non-Neuronal Cells
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Non-Neuronal Cells
University of Miami
Coral Gables, United States
Associate Editor
Non-Neuronal Cells
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Non-Neuronal Cells
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Non-Neuronal Cells