isabel correia
Center for Structural Chemistry, Department of Chemical Engineering, Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisboa, Portugal
Specialty Chief Editor
Bioinorganic Chemistry
Instituto Superior Técnico
Lisboa, Portugal
Associate Editor
Bioinorganic Chemistry
National Institute of Technology Rourkela
Rourkela, India
Associate Editor
Bioinorganic Chemistry
Institute of Crystallography, National Research Council (CNR)
Bari, Italy
Associate Editor
Bioinorganic Chemistry
Department of Chemical Sciences, Polytechnic and Basic Sciences School, University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Bioinorganic Chemistry
Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla, Mexico
Associate Editor
Bioinorganic Chemistry
Institute for Biophysical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Bioinorganic Chemistry
Department of Chemistry, University of Ioannina
Ioannina, Greece
Associate Editor
Bioinorganic Chemistry
University of California, Santa Cruz
Santa Cruz, United States
Associate Editor
Bioinorganic Chemistry
University of Cyprus
Nicosia, Cyprus
Associate Editor
Bioinorganic Chemistry
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Bioinorganic Chemistry
Faculty of Chemistry, University of Wrocław
Wrocław, Poland
Associate Editor
Bioinorganic Chemistry
Department of Pharmacy, University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Bioinorganic Chemistry
Birla Institute of Technology, Mesra
Ranchi, India
Associate Editor
Bioinorganic Chemistry
Marmara University
Kadikoy, Türkiye
Associate Editor
Bioinorganic Chemistry