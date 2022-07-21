debbie c. crans
Colorado State University
Fort Collins, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Chemical Biology
Colorado State University
Fort Collins, United States
Specialty Chief Editor
Quantitative and Analytical Techniques
Université Grenoble Alpes
Saint Martin d'Hères, France
Specialty Chief Editor
Molecular Sciences
Center for Structural Chemistry, Department of Chemical Engineering, Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisboa, Portugal
Specialty Chief Editor
Bioinorganic Chemistry
Trinity College Dublin
Dublin, Ireland
Specialty Chief Editor
Bioinorganic Chemistry
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Specialty Chief Editor
Structure, Spectroscopy & Imaging
University of Bologna
Bologna, Italy
Specialty Chief Editor
Organic Chemical Synthesis
Institute of Molecular Biology and Pathology, Department of Biomedical Sciences, National Research Council (CNR)
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Theoretical Modeling, Structure Prediction & Design
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
Daejeon, Republic of Korea
Specialty Chief Editor
Molecular Sciences
Honda Foundation
Tokyo, Japan
Specialty Chief Editor
Quantitative and Analytical Techniques
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Specialty Chief Editor
Theoretical Modeling, Structure Prediction & Design
Nanjing University
Nanjing, China
Specialty Chief Editor
Organic Chemical Synthesis
Juiz de Fora Federal University
Juiz de Fora, Brazil
Associate Editor
Structure, Spectroscopy & Imaging
University of Valladolid
Valladolid, Spain
Associate Editor
Quantitative and Analytical Techniques
Bingöl University
Bingöl, Türkiye
Associate Editor
Quantitative and Analytical Techniques
Department of Chemistry, School of Sciences, University of Ioannina
Ioannina, Greece
Associate Editor
Molecular Sciences