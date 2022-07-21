luca gentilucci
University of Bologna
Bologna, Italy
Specialty Chief Editor
Organic Chemical Synthesis
Universidad de la República
Montevideo, Uruguay
Associate Editor
Organic Chemical Synthesis
Autonomous University of the State of Morelos
Cuernavaca, Mexico
Associate Editor
Organic Chemical Synthesis
State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, School of Pharmaceutical Sciences, Health Science Centre, Peking University
Beijing, China
Associate Editor
Organic Chemical Synthesis
Nara Women's University
Nara, Japan
Associate Editor
Organic Chemical Synthesis
Beijing University of Chemical Technology
Beijing, China
Associate Editor
Organic Chemical Synthesis
University of New Hampshire
Durham, United States
Associate Editor
Organic Chemical Synthesis
University of Colorado Denver
Denver, United States
Associate Editor
Organic Chemical Synthesis
Institute of Advanced Chemistry of Catalonia, Spanish National Research Council (CSIC)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Organic Chemical Synthesis
University of Toledo
Toledo, United States
Associate Editor
Organic Chemical Synthesis
Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Shanghai, China
Associate Editor
Organic Chemical Synthesis
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Organic Chemical Synthesis
Guangzhou Medical University
Guangzhou, China
Associate Editor
Organic Chemical Synthesis
Huazhong University of Science and Technology
Wuhan, China
Associate Editor
Organic Chemical Synthesis