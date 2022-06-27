tracy vaillancourt
University of Ottawa
Ottawa, Canada
Specialty Chief Editor
Child Mental Health and Interventions
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
Liverpool John Moores University
Liverpool, United Kingdom
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
Hôpital Armand Trousseau, APHP. Sorbonne-Université
Paris, France
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
Michael G. DeGroote School of Medicine, Faculty of Health Sciences, McMaster University
Hamilton, Canada
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
Catholic University of the Sacred Heart, Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
Queen Fabiola Children's University Hospital
Brussels, Belgium
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
University of Miami
Coral Gables, United States
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
Saarland University Hospital
Homburg, Germany
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
School of Medicine, Stanford University
Stanford, United States
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
University of Quebec in Outaouais
Gatineau, Canada
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
The Johns Hopkins Hospital, Johns Hopkins Medicine
Baltimore, United States
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
Charles Sturt University
Bathurst, Australia
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Child Mental Health and Interventions