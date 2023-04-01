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Cognitive control in motion: How physical fitness supports cognition–movement coupling across the lifespan
- Maciej Lachowicz
- Grzegorz Zurek
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