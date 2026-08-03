Original Research
Published on 03 Aug 2026
Dyadic interaction enhances sensitivity and shifts decision criterion in a change detection task
in Perception
- 478 views
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Perception
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Perception
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Perception
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Perception
Review
Published on 03 Jun 2026
in Perception
Original Research
Published on 20 May 2026
in Perception
Original Research
Published on 10 Mar 2026
in Perception
Hypothesis and Theory
Published on 06 Feb 2026
in Perception
Editorial
Published on 19 Dec 2025
in Perception
Brief Research Report
Published on 02 Dec 2025
in Perception
Review
Published on 01 Dec 2025
in Perception
Original Research
Published on 20 Nov 2025
in Perception
Original Research
Published on 19 Mar 2025
in Perception
Mini Review
Published on 28 Feb 2025
in Perception
Mini Review
Published on 24 Feb 2025
in Perception
Review
Published on 06 Feb 2025
in Perception
Review
Published on 05 Nov 2024
in Perception
Original Research
Published on 17 Sep 2024
in Perception
Original Research
Published on 30 Aug 2024
in Perception
Original Research
Published on 19 Aug 2024
in Perception
Original Research
Published on 31 Jul 2024
in Perception
Original Research
Published on 13 Jun 2024
in Perception
Original Research
Published on 22 May 2024
in Perception
Original Research
Published on 10 Apr 2024
in Perception