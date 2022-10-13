maxi san miguel
Institute for Cross Disciplinary Physics and Complex Systems, IFISC (CSIC-UIB)
Palma, Spain
Field Chief Editor
Frontiers in Complex Systems
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
Korea University
Seoul, Republic of Korea
Specialty Chief Editor
Complex Networks
University of California, Berkeley
Berkeley, United States
Specialty Chief Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
University of Catania
Catania, Italy
Specialty Chief Editor
Complex Systems Theory
Italian Institute of Technology (IIT)
Genova, Italy
Specialty Chief Editor
Complex Physical Systems
National Institute of Geophysics and Volcanology (INGV)
Roma, Italy
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Associate Editor
Complex Physical Systems
University of Rovira i Virgili
Tarragona, Spain
Associate Editor
Complex Networks
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Complex Systems Theory
National Observatory of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
Polytechnic University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
University of Le Havre
Le Havre, France
Associate Editor
Complex Networks
Internet Interdisciplinary Institute, Open University of Catalonia
Barcelona, Spain
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
Autonomous University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Complex Systems Theory