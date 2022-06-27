shankar aswani
Solomon Islands National University
Honiara, Solomon Islands
Specialty Chief Editor
Conservation Social Sciences
Kristianstad University
Kristianstad, Sweden
Associate Editor
Conservation Social Sciences
21st Century Conservation Lab, Federal University of Alagoas
Maceiò, Brazil
Associate Editor
Conservation Social Sciences
Quality Safety & Outcomes Policy Research Unit, University of Kent & Oxford
KENT, United Kingdom
Associate Editor
Conservation Social Sciences
Curtin University
Perth, Australia
Associate Editor
Conservation Social Sciences
University of La Laguna
San Cristóbal de La Laguna, Spain
Associate Editor
Conservation Social Sciences
American Museum of Natural History
New York, United States
Associate Editor
Conservation Social Sciences
Conservation Value Solutions
El Cerrito, United States
Associate Editor
Conservation Social Sciences
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Associate Editor
Conservation Social Sciences
Open University of the Netherlands
Heerlen, Netherlands
Associate Editor
Conservation Social Sciences
Defenders of Wildlife
Washington, DC, United States
Associate Editor
Conservation Social Sciences
University of La Laguna
San Cristóbal de La Laguna, Spain
Associate Editor
Conservation Social Sciences
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Conservation Social Sciences
Carleton University
Ottawa, Canada
Associate Editor
Conservation Social Sciences
International Institute for Sustainable Development
Winnipeg, Canada
Associate Editor
Conservation Social Sciences