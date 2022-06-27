hendrik nijmeijer
Eindhoven University of Technology
Eindhoven, Netherlands
Field Chief Editor
Frontiers in Control Engineering
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Specialty Chief Editor
Networked Control
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Nonlinear Control
Northeastern University
Boston, United States
Specialty Chief Editor
AI and Machine Learning Control
University of Brescia
Brescia, Italy
Specialty Chief Editor
Control and Automation Systems
Concordia University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Adaptive, Robust and Fault Tolerant Control
Concordia University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Adaptive, Robust and Fault Tolerant Control
Bowling Green State University
Bowling Green, United States
Associate Editor
Adaptive, Robust and Fault Tolerant Control
National Polytechnic Institute (IPN)
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Adaptive, Robust and Fault Tolerant Control
Prince Sultan University
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Adaptive, Robust and Fault Tolerant Control
Indian Institute of Petroleum and Energy (IIPE)
Visakhapatnam, India
Associate Editor
Control and Automation Systems
University of Monastir
Monastir, Tunisia
Associate Editor
Control Theory
Northeastern University
Shenyang, China
Associate Editor
Adaptive, Robust and Fault Tolerant Control
University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Multi-Agent Control
University of Costa Rica
San José, Costa Rica
Associate Editor
Control and Automation Systems
University of Patras
Patras, Greece
Associate Editor
Multi-Agent Control