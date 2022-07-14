angeline s. lillard
University of Virginia
Charlottesville, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Developmental Psychology
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Specialty Chief Editor
Cognitive Development
Arizona State University
Tempe, United States
Specialty Chief Editor
Adolescent Psychological Development
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Social and Emotional Development
Lehigh University
Bethlehem, United States
Specialty Chief Editor
Adolescent Psychological Development
University of Trento
Trento, Italy
Specialty Chief Editor
Development in Infancy
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Adolescent Psychological Development
University of Almeria
Almería, Spain
Associate Editor
Cognitive Development
Harvard University
Cambridge, United States
Associate Editor
Cognitive Development
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Development in Infancy
University of Missouri
Columbia, United States
Associate Editor
Adolescent Psychological Development
University of Connecticut
Storrs, United States
Associate Editor
Adolescent Psychological Development
University of Prince Edward Island
Charlottetown, Canada
Associate Editor
Adolescent Psychological Development
Leipzig University
Leipzig, Germany
Associate Editor
Social and Emotional Development
Department of Developmental Psychology and Socialization, School of Psychology, University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Development in Infancy
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Adolescent Psychological Development