richard fabes
Arizona State University
Tempe, United States
Specialty Chief Editor
Adolescent Psychological Development
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Adolescent Psychological Development
University of Missouri
Columbia, United States
Associate Editor
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University of Connecticut
Storrs, United States
Associate Editor
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University of Prince Edward Island
Charlottetown, Canada
Associate Editor
Adolescent Psychological Development
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
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Monmouth University
West Long Branch, United States
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University of Denver
Denver, United States
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Texas A and M University
College Station, United States
Associate Editor
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University of Leicester
Leicester, United Kingdom
Associate Editor
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Arizona State University
Tempe, United States
Associate Editor
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University of Wisconsin–Parkside
Kenosha, United States
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Oklahoma State University
Stillwater, United States
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Northern Arizona University
Flagstaff, United States
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