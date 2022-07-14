luca surian
University of Trento
Trento, Italy
Specialty Chief Editor
Development in Infancy
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Development in Infancy
Department of Developmental Psychology and Socialization, School of Psychology, University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Development in Infancy
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Development in Infancy
Université Paris Nanterre
Nanterre, France
Associate Editor
Development in Infancy
Ludwig Maximilian University of Munich
Munich, Germany
Associate Editor
Development in Infancy
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Development in Infancy
Department of Developmental Psychology and Socialization (DPSS), University of Padova,
Padova, Italy
Associate Editor
Development in Infancy
Florida International University
Miami, United States
Associate Editor
Development in Infancy
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Development in Infancy
Yonsei University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Development in Infancy