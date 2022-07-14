robert hepach
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Social and Emotional Development
Leipzig University
Leipzig, Germany
Associate Editor
Social and Emotional Development
Texas State University
San Marcos, United States
Associate Editor
Social and Emotional Development
Oklahoma State University
Stillwater, United States
Associate Editor
Social and Emotional Development
Colorado State University
Fort Collins, United States
Associate Editor
Social and Emotional Development
University of Oregon
Eugene, United States
Associate Editor
Social and Emotional Development
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Social and Emotional Development