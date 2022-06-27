stathis konstantinidis
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Community Reviewer
Connected Health
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Community Reviewer
Connected Health
Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Community Reviewer
Health Informatics
Manipal Institute of Technology Bengaluru, Manipal Academy of Higher Education, Manipal, India
Bengaluru, India
Community Reviewer
Connected Health
University Hospital RWTH Aachen
Aachen, Germany
Community Reviewer
Health Informatics
Oregon Health and Science University
Portland, United States
Community Reviewer
Connected Health
Mälardalen University
Västerås, Sweden
Community Reviewer
Health Technology Implementation
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Canada
Community Reviewer
Connected Health
Trillium Health Partners, Ontario
Mississauga, Canada
Community Reviewer
Health Technology Implementation
Roche (Switzerland)
Basel, Switzerland
Community Reviewer
Health Technology Implementation
Johns Hopkins Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Community Reviewer
Health Informatics
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Community Reviewer
Health Technology Implementation
Edith Cowan University
Joondalup, Australia
Community Reviewer
Health Informatics
Department of Gastroenterology, First Affiliated Hospital of Nanchang University
Nanchang, China
Community Reviewer
Health Informatics
Iran University of Medical Sciences
Tehran, Iran
Community Reviewer
Digital Mental Health
West Virginia University
Morgantown, United States
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health
eHealth Development Association
Amman, Jordan
Community Reviewer
Ethical Digital Health