björn wolfgang schuller
Imperial College London
London, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Digital Health
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Specialty Chief Editor
Health Informatics
University of Twente
Enschede, Netherlands
Specialty Chief Editor
Health Technology Implementation
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Personalized Medicine
University of South Australia
Adelaide, Australia
Specialty Chief Editor
Health Communications and Behavior Change
Amsterdam University Medical Center
Amsterdam, Netherlands
Specialty Chief Editor
Human Factors and Digital Health
VU Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
Specialty Chief Editor
Digital Mental Health
Waseda University
Tokyo, Japan
Specialty Chief Editor
Connected Health
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Ethical Digital Health
Leiden University Medical Center (LUMC)
Leiden, Netherlands
Associate Editor
Digital Mental Health
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Health Informatics
University of California, Berkeley
Berkeley, United States
Associate Editor
Human Factors and Digital Health
Putra Malaysia University
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Associate Editor
Connected Health
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Health Informatics
University of Eswatini
Kwaluseni, Eswatini
Associate Editor
Ethical Digital Health