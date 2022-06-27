toshiyo tamura
Waseda University
Tokyo, Japan
Specialty Chief Editor
Connected Health
Putra Malaysia University
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Associate Editor
Connected Health
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Connected Health
Philips Healthcare (United States)
Highland Heights, United States
Associate Editor
Connected Health
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Connected Health
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Connected Health
Fudan University
Shanghai, China
Associate Editor
Connected Health
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Connected Health
Linnaeus University
Växjö, Sweden
Associate Editor
Connected Health
University of Genoa
Genoa, Italy
Associate Editor
Connected Health
University of Central Florida
Orlando, United States
Associate Editor
Connected Health
Dongguk University Seoul
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Connected Health
Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Shenzhen, China
Associate Editor
Connected Health
University of Texas at Tyler
Tyler, United States
Associate Editor
Connected Health
Faculty of Health, Deakin Univeristy
Burwood, Australia
Associate Editor
Connected Health
Lark Health
San Francisco, United States
Associate Editor
Connected Health