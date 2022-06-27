najeeb mohammed al-shorbaji
eHealth Development Association
Amman, Jordan
Community Reviewer
Ethical Digital Health
eHealth Development Association
Amman, Jordan
Community Reviewer
Ethical Digital Health
IQVIA Applied AI Science
Ottawa, Canada
Community Reviewer
Ethical Digital Health
Afe Babalola University
Nigeria, Nigeria
Community Reviewer
Ethical Digital Health
World Health Organization (Switzerland)
Geneva, Switzerland
Community Reviewer
Ethical Digital Health
University College London
London, United Kingdom
Community Reviewer
Ethical Digital Health
Faculty of Medicine, University of Coimbra
Coimbra, Portugal
Community Reviewer
Ethical Digital Health
University of Twente
Enschede, Netherlands
Community Reviewer
Ethical Digital Health
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Community Reviewer
Ethical Digital Health
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
New York, United States
Community Reviewer
Ethical Digital Health
Swansea University
Swansea, United Kingdom
Community Reviewer
Ethical Digital Health
Berlin Institute of Health, Charité Medical University of Berlin
Berlin, Germany
Community Reviewer
Ethical Digital Health
Papillon Pathways e.U.
Landskron, Austria
Community Reviewer
Ethical Digital Health
Tampere University
Tampere, Finland
Community Reviewer
Ethical Digital Health
Department of Computer Science, Faculty of Science, University of Lagos
Lagos, Nigeria
Community Reviewer
Ethical Digital Health
National Open University of Nigeria
Abuja, Nigeria
Community Reviewer
Ethical Digital Health
Department of Biology, School of Science, Federal University of Technology
Akure, Nigeria
Community Reviewer
Ethical Digital Health