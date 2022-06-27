jeremy wyatt
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Ethical Digital Health
University of Eswatini
Kwaluseni, Eswatini
Associate Editor
Ethical Digital Health
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Ethical Digital Health
School of Health Information Science, Faculty of Human and Social Development, University of Victoria
Victoria, Canada
Associate Editor
Ethical Digital Health
University of Liverpool
Liverpool, United Kingdom
Associate Editor
Ethical Digital Health
The University of Queensland, Poche Centre for Indigenous Health
Toowong, Australia
Associate Editor
Ethical Digital Health
Namibia University of Science and Technology
Windhoek, Namibia
Associate Editor
Ethical Digital Health
Linnaeus University
Växjö, Sweden
Associate Editor
Ethical Digital Health
University of Ottawa
Ottawa, Canada
Associate Editor
Ethical Digital Health
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
Ethical Digital Health
University of Victoria
Victoria, Canada
Associate Editor
Ethical Digital Health