uwe aickelin
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Specialty Chief Editor
Health Informatics
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Health Informatics
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Health Informatics
Institute of Biomedical Engineering, Department of Engineering Science, Mathematical, Physical and Life Sciences Division, University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Health Informatics
Arizona State University
Tempe, United States
Associate Editor
Health Informatics
Medical University of Graz
Graz, Austria
Associate Editor
Health Informatics
Illinois Institute of Technology
Chicago, United States
Associate Editor
Health Informatics
Samridhhi College
Bhaktapur, Lokanthali, Nepal
Associate Editor
Health Informatics
Politecnico di Bari
Bari, Italy
Associate Editor
Health Informatics
Department of Computer Science and Engineering, School of Engineering, University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Health Informatics
Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Milano
Milan, Italy
Associate Editor
Health Informatics
University of California, Irvine
Irvine, United States
Associate Editor
Health Informatics
Department of Information Engineering, Faculty of Engineering, Marche Polytechnic University
Ancona, Italy
Associate Editor
Health Informatics
Dedalus S.p.A.
Modena, Italy
Associate Editor
Health Informatics
Technical University of Braunschweig
Braunschweig, Germany
Associate Editor
Health Informatics
University of Texas Health Science Center at Houston
Houston, United States
Associate Editor
Health Informatics