mohammad al-mamun
West Virginia University
Morgantown, United States
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health
West Virginia University
Morgantown, United States
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health
Margin Research Initiative
Dhaka, Bangladesh
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health
York St John University
York, United Kingdom
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health
Visiting Fellow in Digital Healthcare, School of Design & Creative Arts, Loughborough University
Loughborough, United Kingdom
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health
Roche (Switzerland)
Basel, Switzerland
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health
Clemson University
Clemson, United States
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health
Columbia University
New York City, United States
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health
University of California, Berkeley
Berkeley, United States
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health
RTI International
Durham, United States
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health
Black Dog Institute, University of New South Wales
Randwick, Australia
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health
University of Bergen
Bergen, Norway
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health
Faculty of Information Technology, Monash University
Clayton, Australia
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health
University of Memphis
Memphis, United States
Community Reviewer
Human Factors and Digital Health