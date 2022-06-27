linda w.p. peute
Amsterdam University Medical Center
Amsterdam, Netherlands
Specialty Chief Editor
Human Factors and Digital Health
University of California, Berkeley
Berkeley, United States
Associate Editor
Human Factors and Digital Health
Loughborough University
Loughborough, United Kingdom
Associate Editor
Human Factors and Digital Health
University of Ulm
Ulm, Germany
Associate Editor
Human Factors and Digital Health
Flinders University
Adelaide, Australia
Associate Editor
Human Factors and Digital Health
School of Health Information Science, Faculty of Human and Social Development, University of Victoria
Victoria, Canada
Associate Editor
Human Factors and Digital Health
Institute for Social Medicine and Health Systems Research, Faculty of Medicine, Otto von Guericke University Magdeburg
Magdeburg, Germany
Associate Editor
Human Factors and Digital Health
West Virginia University
Morgantown, United States
Associate Editor
Human Factors and Digital Health
University of Montreal
Montreal, Canada
Associate Editor
Human Factors and Digital Health
University of New South Wales
Kensington, Australia
Associate Editor
Human Factors and Digital Health
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Human Factors and Digital Health
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Associate Editor
Human Factors and Digital Health
Fox Chase Cancer Center
Philadelphia, United States
Associate Editor
Human Factors and Digital Health
University of Texas Health Science Center at Houston
Houston, United States
Associate Editor
Human Factors and Digital Health
Monash University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Human Factors and Digital Health