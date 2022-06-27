max a. little
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Personalized Medicine
Marmara University
Kadikoy, Türkiye
Associate Editor
Personalized Medicine
Lingnan University
Tuen Mun, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Personalized Medicine
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Associate Editor
Personalized Medicine
University of California, Irvine
Irvine, United States
Associate Editor
Personalised Medicine
College of Health, Adelaide University
Adelaide, Australia
Associate Editor
Personalized Medicine
American College of Greece
Athens, Greece
Associate Editor
Personalized Medicine
Accenture (United States)
New York, United States
Associate Editor
Personalized Medicine
Singapore Eye Research Institute (SERI)
Singapore, Singapore
Associate Editor
Personalized Medicine
University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Personalized Medicine